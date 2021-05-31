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06:49 31 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Калифорнии запустили самый мощный в истории компьютер

В Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии заработал Perlmutter. Это один из мощнейших суперкомпьютеров в мире.

AMD совместно с Национальным центром научных энергетических исследований (NERSC), Национальной лабораторией Лоуренса в Беркли (Berkeley Lab) и в сотрудничестве с другими организациями представили новый суперкомпьютер Perlmutter на базе процессоров AMD EPYC серии 7003.

Perlmutter назван в честь лауреата Нобелевской премии астрофизика Сола Перлмуттера.

Новый суперкомпьютер в Национальной лаборатории Лоуренса в четыре раза превысит вычислительную мощность, доступную в настоящее время в NERSC, что сделает его одним из самых быстрых суперкомпьютеров в мире для научного моделирования, анализа данных и решений на базе искусственного интеллекта. Система, разрабатываемая с 2019 года, поспособствует ускорению и продвижению исследований в области климата, чистой энергетики, полупроводников, микроэлектроники и квантовой информатики.

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Тэги: компьютер
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