Спецслужбы США несколько лет шпионили за Меркель

Об этом говорится в совместном расследовании Le Monde, Süddeutsche Zeitung и других западноевропейских СМИ.

Агентство национальной безопасности (АНБ) США на протяжении нескольких лет шпионило за канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также другими французскими, норвежскими и шведскими политиками через датский интернет-кабель.

По информации изданий, АНБ получало информацию, проходящую через интернет-кабель, соединяющий Европу и США. В частности, у американской спецслужбы оказались данные о сообщениях и звонках высших должностных лиц и политиков Европы, сообщают СМИ. Доступ к информации, по утверждению изданий, спецслужбам США предоставила Служба военной разведки Дании (FE). Расследование, которое помогло выявить и подтвердить слежку, шло как минимум с 2014 года и получило название «Операция Данхаммер».

Как утверждают СМИ, в число тех, за кем шпионило АНБ в рамках датско-американского сотрудничества, помимо Меркель, входили экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас — президент ФРГ), немецкий политик Пер Штайнбрюк, а также датские министерства иностранных дел и финансов.

Тэги: шпионаж, США, спецслужбы