В Украине снизятся цены на лекарства – Ляшко

В текущем году впервые в Украине началось финансирование и оплата за лечение больного на амбулаторном этапе.

Вскоре в Украине стоимость лекарств снизится. Также произойдут и изменения в закупочных процессах обеспечения лекарственными средствами. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ТСН.

«Достаточно большое количество бюрократических вещей было в Минздраве. Мы запустили второй этап реформы, но он запустился и совпал с эпидемией. Поэтому нам в этот период времени главное стабилизироваться. Показать эффективные больницы, которые уже начали работать, и помочь неуспешным больницам, которые просели с финансированием», – сказал глава Минздрава.

Также Ляшко рассказал о своем отношении к изменениям в финансировании медучреждений.

«Я был против финансирования некоторых инфекционных больниц, когда деньги следовали за пациентом. И насчет противотуберкулезных заведений. И тот тариф, который появился в 2020-м, не мог покрыть потребность в учреждениях, оказывающих помощь больным туберкулезом. Поэтому из моих уст и звучала критика. Сейчас ситуация изменилась. И тариф повысили, и впервые в Украине в этом году начали финансировать, платить за лечение больного на амбулаторном этапе», – заявил министр.

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