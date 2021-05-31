В Украине снизятся цены на лекарства – Ляшко
В текущем году впервые в Украине началось финансирование и оплата за лечение больного на амбулаторном этапе.
Вскоре в Украине стоимость лекарств снизится. Также произойдут и изменения в закупочных процессах обеспечения лекарственными средствами. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ТСН.
«Достаточно большое количество бюрократических вещей было в Минздраве. Мы запустили второй этап реформы, но он запустился и совпал с эпидемией. Поэтому нам в этот период времени главное стабилизироваться. Показать эффективные больницы, которые уже начали работать, и помочь неуспешным больницам, которые просели с финансированием», – сказал глава Минздрава.
Также Ляшко рассказал о своем отношении к изменениям в финансировании медучреждений.
«Я был против финансирования некоторых инфекционных больниц, когда деньги следовали за пациентом. И насчет противотуберкулезных заведений. И тот тариф, который появился в 2020-м, не мог покрыть потребность в учреждениях, оказывающих помощь больным туберкулезом. Поэтому из моих уст и звучала критика. Сейчас ситуация изменилась. И тариф повысили, и впервые в Украине в этом году начали финансировать, платить за лечение больного на амбулаторном этапе», – заявил министр.
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