Зеленский анонсировал создание университета будущего

В университете будут учиться бесплатно, а впоследствии студенты будут занимать государственные должности.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского университета. О новом учебном заведении он рассказал в ходе форума Украина 30 в понедельник, 31 мая.

«В Украине будет создан президентский университет. Это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего, которое соберет лучших преподавателей и будет обучать специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты государства, для вызовов будущего», – сказал Зеленский.

В университете будут обучать специалистов по: информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологий, аэрокосмических и биотехнологий. По словам Зеленского, в университете будут учиться бесплатно, а затем студенты будут занимать государственные должности.

Также президент рассказал, что в рамках проекта «Большая стройка» было построено 150 школ и 100 детских садов по всей стране. К концу года в планах увеличить их до 200.

Также он заявил о планах обеспечить школы в сельской местности высокоскоростным интернетом и комфортными школьными автобусами.

Кроме того, власти намерены возродить профессионально-техническое образование, строить общежития для студентов, современные аудитории, спортивные площадки, бассейны, столовые, лаборатории.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что цель правительства – повысить минимальную зарплату педагогов до средней по стране.

«В этом году мы увеличим зарплаты учителей на 30%. Но, конечно, наша цель – это не меньше чем средняя зарплата по стране, минимальный базис для учителей», – сказал он.

Тэги: нанотехнологии, биотехнологии, зеленский, искусственный интелект, кибербезопасность, университет будущего