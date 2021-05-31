Ким Чен Ын рекордно долгое время не появляется на публике

Это самое длительное отсутствие лидера Северной Кореи в текущем году. В последний раз его видели на концерте 7 мая.

Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике на протяжении последних 24 дней. Это самое длительное его отсутствие в 2021 году, пишет ТАСС.

В последний раз Ким Чен Ын побывал на концерте в Пхеньяне 7 мая.

«Это наиболее длительный период в текущем году, когда Ким Чен Ын не показывается на публике», – заявил представитель южнокорейского министерства объединения, которое курирует отношения с КНДР.

Он не назвал возможные причины отсутствия главы Северной Кореи.

Тем временем стало известно, что 28 мая направил письмо президенту Сирии Башару Асаду, в котором поздравил его с переизбранием на должность.

Ким Чен Ын пришел к власти в декабре 2011 года после смерти его отца Ким Чен Ира.

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