Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

Питер Хотез предлагает направить в Китай вирусологов, эпидемиологов и ученых для проведения необходимых исследований.

Ученый и эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез заявил о необходимости выяснить причины появления вируса, иначе это грозит появлением новых пандемий. Об этом сообщает NBC News.

«Природа говорит нам о том, что произойдет: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19″, – отметил Хотез.

По его словам, в Китай нужно направить вирусологов, эпидемиологов и ученых, чтобы специалисты получили доступ к животным, людям, образцам и лабораториям для проведения необходимых исследований.

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