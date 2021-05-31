В мире минимальное число заболевших COVID-19 с марта

Украина находится на 33 месте в мире по количеству заболевших. Среди стран Европы мы на восьмом месте.

В мире за сутки 29 мая обнаружили 398 811 инфицированных коронавирусом. Этот показатель – самый низкий с середины марта. 15 марта было зарегистрировано около 339 тысяч новых инфицированных, согласно данным Worldometers.

Так, в Индии выявлено 153 485 новых заражений, в Бразилии – 43 520, в Аргентине – 21 346, в Колумбии – 20 218.

А в России – 9 694. Это, кстати, максимальный суточный прирост с 19 марта, когда выявили 9 699 заболевших граждан.

Украина находится на 33 месте в мире по количеству заболевших (1 703). Среди стран Европы наше государство занимает восьмое место.

За сутки на планете от инфекции скончались 8 319 человек. Всего вирус с начала пандемии унес жизни 3 556 957 человек.

Украина по ежедневному количеству смертей занимает в мире 17 место в мире, а в Европе – второе.

Болезнь побороли 153 154 743 человека.

Тэги: статистика, заболеваемость, covid-19