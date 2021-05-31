Украина временно закроет один из КПВВ на админгранице с Крымом
На контрольном пункте въезда-выезда Чаплинка на протяжении двух недель будут вестись ремонтные работы.
Украинская сторона на две недели закроет контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) Чаплинка на административной границе с аннексированым Крымом. Об этом сообщает Херсонская облгосадминистрация в понедельник, 31 мая.
«С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда Чаплинка. Связано это с проведением ремонтных работ на КПВВ», – говорится в сообщении.
При этом другие два КПВВ – Чонгар и Каланчак – продолжат работать в штатном режиме.
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