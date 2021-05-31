В Шотландии успешно испытали препарат, точечно убивающий раковые клетки

Исследователи, придумавшие препарат, сравнивают его с троянским конем.

Ученые из Эдинбургского университета провели успешное испытание препарата, который способен убивать раковые клетки, не повреждая при этом расположенные рядом здоровые ткани. Об этом сообщает газета Evening Standard.

Исследователи, придумавшие препарат, сравнивают его с троянским конем: разработчикам удалось «спрятать» убивающую рак молекулу SeNBD в пищевом соединении.

«Раковые клетки „жадные“ и нуждаются в большем количестве пищи для получения энергии и обычно поглощают больше, чем здоровые клетки, — сообщили в университете. — Комбинация SeNBD с химическим пищевым соединением становится идеальной добычей для вредных клеток, которые поглощают ее, не подозревая о ее токсичности».

Молекула SeNBD — фотосенсибилизатор, она убивает клетки только под воздействием света. Благодаря этому врач может сам определить, когда активизировать препарат, и тем самым снизить возможность повреждения здоровых тканей. Изобретение, отметили исследователи, поможет избежать побочных эффектов, например потери волос.

Испытание было проведено на рыбках вида Данио-рерио и человеческих клетках. Теперь команда проведет еще несколько исследований, чтобы проверить безопасность препарата.

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