Нафтогаз назвал цену на газ для ТКЭ на год

НАК подготовил для теплокомунэнерго трехлетний контракт, в котором определена цена на газ на ближайшие 13 месяцев.

С июня этого года и в течение 13 месяцев цена на газ для производителей тепловой энергии будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки). Об этом во вторник, 1 июня, сообщает пресс-служба НАК.

Отмечается, что согласно условиям трехлетнего контракта, ценовые предложения для теплокоммунэнерго в следующих периодах (с 1 июля 2022 года и с 1 июля 2023 года) будут проиндексированы.

Кроме того, в рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ в части производства тепла и горячей воды непосредственно для потребностей населения. Дополнительные объемы газа будут отпускаться для теплокоммунэнерго по спотовой цене, отмечается в сообщении.

По данным компании, договора о коммерческих закупках газа с ООО Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг заключили уже 34 крупных предприятия теплокоммунэнерго.

Тэги: Нафтогаз, цена