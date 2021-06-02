Вторая ракетка мира снялась с «Ролан Гаррос» из-за отказа общаться с журналистами
Экс-первая ракетка мира японка Наоми Осака приняла решение покинуть турнир уже после первого круга.
«Я думаю, что сейчас лучше для турнира, других игроков и моего благополучия – это то, что я уйду, чтобы каждый мог вновь сосредоточиться на теннисе, который происходит в Париже», – написала Осака в Twitter.
В первом раунде турнира японка в достаточно изнурительном поединке обыграла румынку Патричу Марию Циг – 6:4, 7:6 (7-4). После чего не явилась на традиционную послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на 15 тыс. долларов.
Отметим, что еще до начала турнира Осака заявила, что не будет принимать участие в пресс-конференции.
В свою очередь, организаторы турнира объявили, что в случае повторного отказа Наоми общаться с журналистами ее могут дисквалифицировать.
Добавим, что во втором круге Осака должна была встретиться с еще одной румынкой, Аной Богдан, которая автоматически получила путевку в следующий раунд турнира.
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