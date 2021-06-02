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05:32 02 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Хакеров из России обвинили в атаке на мясокомбинаты в США

По данным министерства сельского хозяйства США, во вторник 1 июня производство говядины в стране сократилось на 22%.

Бразильская компания JBS, крупнейший в мире производитель мясных продуктов, сообщила о кибератаке на свои филиалы в США и Австралии, исходившей из России. Кибератака сопровождалась требованием выкупа за сохранность данных компании.

В понедельник JBS приостановила работу на своих заводах в Австралии, а во вторник – в США, где на компанию приходится 20% всего производства говядины и свинины. По данным министерства сельского хозяйства США, во вторник 1 июня производство говядины в стране сократилось на 22% по сравнению с тем же днем неделю назад, производство свинины также заметно упало.

Однако в компании сообщили, что подключили резервные IT-системы и значительно продвинулись в решении проблемы, так что в среду «огромное большинство» ее производств в США возобновит работу. Это слегка развеяло опасения резкого скачка цен на мясо в стране в начале сезона барбекю. Мясо в Америке и так дорожает из-за роста экспорта в Китай, подорожания кормов и нехватки рабочих рук.

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Тэги: США, русские хакеры, мясокомбинат
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