НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
10:32 02 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Набсовет Укроборонпрома возглавил советник Ермака

Главой наблюдательного совета оборонного концерна стал Тимофей Милованов, который ранее был министром экономики, а теперь советник главы ОП.

Бывшый министр экономики, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов избран главой наблюдательного совета Укроборонпрома. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Сам Милованов в Facebook отметил, что набсовет утвердил первый за всю историю аудит, проведенный еще за 2019 год.

Члены совета также попросили гендиректора концерна подготовить план трансформации Укроборонпрома на основе критерия «способности для адекватного ответа для будущих угроз» и «создание современной линейки продуктов».

Как сообщают в Укроборонпроме, набсовет состоит из пяти членов. Кроме Милованова это первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко, экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне Энтони Дж. Тетер, промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.

К полномочиям совета относятся, в частности, утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна, а также осуществление контроля за выполнением концерном и его участниками возложенных на них задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.

Источник:
Тэги: набсовет, укроборонпром
Loading...

Новости по теме

“Укроборонпром” выиграл суд против российского “МиГа”

Судебные разбирательства тянулись более двух лет. В итоге суд принял сторону государственного концерна.

Укроборонпром в ОАЭ подписал соглашений на $1 млрд

Украинский оборонный концерн намерен развивать передовые технологии с помощью компании EDGE Group.

Укроборонпром ликвидируют к июлю 2021 года

Предприятие ликвидируют к июлю следующего года, а к концу года должен быть создан новый оборонный холдинг.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Перекрыт канал контрабанды янтаря в Китай

15:00  Украина

На западе России появятся новые военные подразделений для борьбы с НАТО

14:07  Мир

В России начнут тестирование СП-2

14:00  Мир

Оборона Луганского погранотряда в 2014 году: опубликованы записи

13:00  Украина

Нардепы планируют легализировать канабис в медицинских целях

12:27  Украина

Футбольный мяч Adidas: на какие модели обратить внимание в этом сезоне?

11:45  Мир

АЗСам разрешили повышать цены на топливо

11:03  Украина

Набсовет Укроборонпрома возглавил советник Ермака

10:32  Украина

Верховная рада приблизилась к запрету продажи лекарств детям

10:13  Украина

Шевченко утвердил состав национальной сборной на Евро-2020

08:54  Украина

Россия не будет отказываться от транзита газа через Украину

06:48  Украина

Хакеров из России обвинили в атаке на мясокомбинаты в США

05:32  Мир

Глава МИД Литвы призвал Лукашенко уйти с поста

04:27  Мир

Экономика Украины восстанавливается после спада, – НБУ

03:22  Украина

Вторая ракетка мира снялась с «Ролан Гаррос» после скандала

02:15  Мир

В Украине установили День памяти детей, погибших в результате российской агрессии

01:14  Украина

Роналду не попал в символическую сборную Лиги чемпионов

00:11  Мир

Новости | Слоты