Набсовет Укроборонпрома возглавил советник Ермака

Главой наблюдательного совета оборонного концерна стал Тимофей Милованов, который ранее был министром экономики, а теперь советник главы ОП.

Бывшый министр экономики, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов избран главой наблюдательного совета Укроборонпрома. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Сам Милованов в Facebook отметил, что набсовет утвердил первый за всю историю аудит, проведенный еще за 2019 год.

Члены совета также попросили гендиректора концерна подготовить план трансформации Укроборонпрома на основе критерия «способности для адекватного ответа для будущих угроз» и «создание современной линейки продуктов».

Как сообщают в Укроборонпроме, набсовет состоит из пяти членов. Кроме Милованова это первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко, экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне Энтони Дж. Тетер, промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.

К полномочиям совета относятся, в частности, утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна, а также осуществление контроля за выполнением концерном и его участниками возложенных на них задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.

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