Оборона Луганского погранотряда в 2014 году: опубликованы записи
Первые выстрелы в сторону управления Луганского пограничного отряда прозвучали в 4 утра 2 июня 2014 года.
Госпогранслужба опубликовала записи телефонных разговоров во время обороны Луганского отряда в июне 2014 года. Записи опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы.
«Предлагаем вашему вниманию уникальное видео первых дней июня 2014 года. Благодаря записи телефонных разговоров вы сможете не только увидеть, но и услышать, о чем говорили пограничники под аккомпанемент вражеских обстрелов», – говорится в сообщении.
Сообщается, что в 4 утра 2 июня 2014 года прозвучали первые выстрелы в сторону управления Луганского пограничного отряда. Правоохранительные органы и госучреждения города уже были под контролем сепаратистов.
Госпогранслужба сообщает, что три сотни сепаратистов атаковали погранотряд, 170 пограничников попали в осаду. Огонь велся из дворов, крыш и квартир многоэтажек. Восемь пограничников получили ранения. Во время кратковременного прекращения огня тяжелораненых удалось вывезти.
К воротам расположения отряда пришли родители пограничников. Шестеро деморализованных контрактников оставили свои позиции. Оборона продолжалась до ночи следующих суток.
Новости по теме
В Боснии и Герцеговине разгорелся скандал после встречи президента автономной Республики Сербской Милорада Додика с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, отметил президент.
Мужчина спрятал крупную сумму денег в двойное дно рюкзака.