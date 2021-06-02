Оборона Луганского погранотряда в 2014 году: опубликованы записи

Первые выстрелы в сторону управления Луганского пограничного отряда прозвучали в 4 утра 2 июня 2014 года.

Госпогранслужба опубликовала записи телефонных разговоров во время обороны Луганского отряда в июне 2014 года. Записи опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы.

«Предлагаем вашему вниманию уникальное видео первых дней июня 2014 года. Благодаря записи телефонных разговоров вы сможете не только увидеть, но и услышать, о чем говорили пограничники под аккомпанемент вражеских обстрелов», – говорится в сообщении.

Сообщается, что в 4 утра 2 июня 2014 года прозвучали первые выстрелы в сторону управления Луганского пограничного отряда. Правоохранительные органы и госучреждения города уже были под контролем сепаратистов.

Госпогранслужба сообщает, что три сотни сепаратистов атаковали погранотряд, 170 пограничников попали в осаду. Огонь велся из дворов, крыш и квартир многоэтажек. Восемь пограничников получили ранения. Во время кратковременного прекращения огня тяжелораненых удалось вывезти.

К воротам расположения отряда пришли родители пограничников. Шестеро деморализованных контрактников оставили свои позиции. Оборона продолжалась до ночи следующих суток.

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