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15:00 02 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Перекрыт канал контрабанды янтаря в Китай

Янтарь по поддельным документам контрабандным путем перевозили за границу, в частности в страны Ближнего Востока и Китай.

Правоохранители перекрыли контрабандный канал сбыта янтаря в КНР и страны Ближнего Востока, изъято более тонны янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в состав организации входили граждане Украины и иностранцы, которые наладили противоправную схему приобретения янтаря крупных фракций у лиц, незаконно добывающих его в Ровенской области.

Сообщается, что используя закрытые профили в соцсетях, они осуществляли поиск покупателей янтаря и проводили онлайн аукционы. В дальнейшем янтарь по поддельным документам контрабандным путем перевозили за границу, в частности в страны Ближнего Востока и Китай.

«Члены организации разработали специальное мобильное приложение, в котором у зарубежных клиентов была возможность выбрать фракции янтаря по фотоснимкам и описаниям, заказать их, оплатить и отслеживать маршрут доставки по индивидуальным кодам», – говорится в сообщении.

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Тэги: Китай, контрабанда, янтарь
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