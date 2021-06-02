Байден и Путин рассмотрят вопросы кибербезопасности

Россия и США пока не сотрудничают в сфере кибербезопасности, президенты стран намерены обсудить этот вопрос.

На встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена поднимут тему киберпреступности. Об этом сообщил в среду, 2 июня, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Очевидно, что преступность в киберсфере и вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться в киберсфере, так или иначе будут на повестке дня», – сказал он.

При этом он отметил, что пока Россия и США не сотрудничают в сфере кибербезопасности.

«Пока ничего не изменилось. Пока преждевременно об этом говорить. Когда начнется полноформатное сотрудничество в киберсфере, в сфере информационной безопасности, то самое сотрудничество, к которому призывал президент Путин, тогда и изменится. Но пока, конечно, о сотрудничестве говорить преждевременно», – сказал он.

Вместе с тем, в Москве сомневаются, что по итогам саммита может быть принят совместный документ.

«Я не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита. Многие идеи есть, все в работе. Пока преждевременно говорить о чем бы то ни было конкретном», – сказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

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