«Белавиа» приостановила полеты в 21 страну

Страны, куда может летать «Белавиа» – Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Израиль, Казахстан, Турция, Узбекистан, ОАЭ.

Национальная авиакомпания Беларуси «Белавиа» после закрытия рядом стран своего воздушного пространства после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска теперь не может выполнять полеты в 21 страну.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, по итогам прошлой недели «Белавиа» приостановила рейсы в Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, российский Калининград, а также в Венгрию, Молдову, Сербию и на Кипр.

Сейчас самолеты белорусского авиаперевозчика летают по девяти направлениям.

«Страны, куда может летать «Белавиа»: Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Израиль, Казахстан, Турция, Узбекистан, ОАЭ», – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что авиакомпания «не имела влияния на ситуацию», а сейчас ее специалисты работают над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов.

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