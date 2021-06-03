Задержаны мошенники, «продававшие» несуществующее топливо и удобрения

На территории г. Киева, Киевской и Одесской областей правоохранителями одновременно проведено 58 обысков.

Правоохранители задержали восемь участникам преступной организации, члены которой занимались завладением чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в течение 2019-2021 годов, члены банды, в которую входили как граждане Украины, так и иностранцы, используя созданные ими фиктивные субъекты хозяйствования, под предлогом продажи дизельного топлива и минеральных удобрений сельскохозяйственным предприятиям, которые они не намеревались поставлять, завладели более 17 млн ​​грн пострадавших.

«На территории г. Киева, Киевской и Одесской областей правоохранителями одновременно проведено 58 обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к мошенническому завладению чужим имуществом, в офисных и гаражных помещениях, где находилась финансово-хозяйственная документация относительно упомянутых предприятий с признаками фиктивности, а также транспортных средствах участников преступной организации», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.







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