Китай вывел на орбиту метеорологический спутник

Метеоспутник нового поколения будет использоваться для прогнозирования погоды, а также для анализа и мониторинга окружающей среды и стихийных бедствий.

Китай успешно вывел на заданную орбиту новый метеорологический спутник Фэнъюнь-4-би при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-3-би. Этот пуск 372-й по счету для Чанчжэн, сообщает агентство Синьхуа.

Запуск был проведен в четверг, 3 июня, в 00:17 по пекинскому времени с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны.

Фэнъюнь-4-би – новое поколение метеорологических спутников на геостационарных орбитах. Он будет использоваться для метеорологических исследований, прогнозов погоды и предупреждения стихийных бедствий.

Спутник и ракета-носитель были разработаны Шанхайской академией космических технологий и Китайским исследовательским институтом ракетной техники, соответственно. Оба учреждения входят в Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и технологий /CASC/.

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