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Главная » Мир » Общество
15:11 03 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВОЗ предупредили о появлении устойчивых к вакцинам штаммов COVID

Специальный посланник ВОЗ по борьбе с пандемией высказался о вероятном появлении устойчивых штаммов коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают возможности появления устойчивых к существующим вакцинам штаммов коронавируса. Об этом сообщает Sky News.

По словам специального посланника ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса, доктора Дэвида Набарро, на данный момент не зафиксировано устойчивых к действующим вакцинам штаммов болезни.

«Однако они почти наверняка рано или поздно появятся», – отметил Набарро.

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Тэги: воз, штамм, covid
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