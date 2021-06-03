ВОЗ предупредили о появлении устойчивых к вакцинам штаммов COVID
Специальный посланник ВОЗ по борьбе с пандемией высказался о вероятном появлении устойчивых штаммов коронавируса.
Во Всемирной организации здравоохранения не исключают возможности появления устойчивых к существующим вакцинам штаммов коронавируса. Об этом сообщает Sky News.
По словам специального посланника ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса, доктора Дэвида Набарро, на данный момент не зафиксировано устойчивых к действующим вакцинам штаммов болезни.
«Однако они почти наверняка рано или поздно появятся», – отметил Набарро.
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