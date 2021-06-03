Рада осудила действия властей Беларуси

Депутаты признали действия белорусских властей с посадкой самолета и задержанием Протасевича угрозой международной безопасности.

Верховная Рада на заседании в четверг, 3 июня, приняла заявление по инциденту с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанию оппозиционера Романа Протасевича. Постановление поддержали 280 депутатов.

«Совершением этого принудительного акта посадки пассажирского самолета белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Указанные действия являются нарушением международных правил гражданской авиации и представляют угрозу международной безопасности, в том числе безопасности движения воздушного транспорта», – говорится в заявлении.

Депутаты призвали Международную организацию гражданской авиации безотлагательно провести расследование этого неприемлемого акта с соответствующими последствиями для тех, кто его совершил.

Рада осудила действия власти Беларуси и считает, что их очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, свободу слова и журналистскую деятельность в стране.

Депутаты призывали белорусские власти немедленно освободить Протасевича и всех политических заключенных, остановить беспредел и пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси по отношению к содержащимся под стражей гражданам Беларуси, а также гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами.

Рада подтверждает полную солидарность с международными партнерами, прежде всего из государств-членов ЕС и США, в том числе о прекращении воздушных сообщений с Беларусью.

Парламент также полностью поддерживает действия правительства Украины, которое с целью обеспечения безопасности гражданской авиации и общества одним из первых среди европейских государств ввело запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью с 26 мая 2021 года и усилило «воздушные санкции» в отношении белорусских авиакомпаний с 28 мая.

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