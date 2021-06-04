Россия осталась без медалей ЧМ по хоккею

Сборная Канады со счетом 2:1 сенсационно победила команду России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

Канадцы пропустили шайбу во втором периоде, когда отличился Евгений Тимкин, но в третьей 20-минутке канадцы отыгрались усилиями Адама Хенрика.

В итоге соперникам пришлось определять сильнейшего в овертайме, где уже на второй минуте победным голом отличился Эндрю Манжипан.

Тем самым сборная Канады одержала девятую победу кряду над командой России в разных турнирах. Кроме того, уже десять лет канадцы не проигрывают РФ на чемпионатах мира и Кубке мира.

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