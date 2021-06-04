В Днепре из-за ливней затопило 90 домов
Подразделения ГСЧС откачали более 42 тыс. кубометров воды. Распилено и убрано семь деревьев, высвобождено два автомобиля.
В городе Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах в результате ливней 2-3 июня и значительной засоренности русла реки Гнилокиш произошло поднятие уровня воды до 35 см. В результате подтопило жилые дома, сообщает ГСЧС в пятницу, 4 июня.
Указано, что произошло подтопление 90 частных жилых домов и 151 домохозяйства. Жертв и пострадавших нет.
Подразделения ГСЧС откачали более 42 тыс. кубометров воды. Распилено и убрано семь деревьев, высвобождено два автомобиля.
По состоянию на 7 утра 4 июня работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Осадки прекратились, уровень воды постепенно уменьшается.
А в Донецкой области из-за интенсивных дождей в селе Клещеевка Бахмутского района произошло поднятие уровня воды в местном пруду. Возникла угроза разрушения дамбы и подтопления населенного пункта.
Подразделения ГСЧС провели работу по укреплению дамбы 250 мешками с песком. Со стороны ведомства привлекалось 25 человек и четыре единицы техники.
«По состоянию на 7.00 4 июня уровень воды в пруду снизился, угрозы подтопления нет», – сказано в сообщении.
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