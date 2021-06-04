В Кремле не ожидают улучшений в отношениях с США
У Путина призвали не завышать ожиданий от предстоящей встречи президентов России и США 16 июня.
В Кремле призвали не завышать ожидания от встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, хотя саму встречу назвали «очень и очень важной». О предстоящем саммите, который состоится 16 июня в Женеве, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно», – сказал он.
«Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», – отметил Песков.
В связи с этим он отметил, что президенты получат возможность обсудить на встрече весь комплекс вопросов и разногласий, который стоит на повестке дня.
«Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны. И в любом случае даже какое-то начало диалога на высшем уровне – несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений – это очень положительный шаг», – уверен Песков.
Условием для улучшения отношений между странами он назвал взаимное уважение и учет интересов друг друга.
«И какие-то попытки диктата или менторства обречены на провал, а главное, что они сорвут робкую динамику к установлению хоть какого-то диалога», – подытожил Песков.
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