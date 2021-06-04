Лед в Арктике тает в два раза быстрее, чем прогнозировали ученые

В регионе, где лед играет решающее значение для поддержания температуры на планете, потепление происходит в разы быстрее, чем во всем мире.

Ученые из Британского университетского колледжа Лондона установили, что в прибрежных районах Арктики морской лед истончается в два раза быстрее, чем полагали ранее. Об этом сообщает AFP со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Cryosphere.

Анализ с использованием более современных карт высоты снежного покрова на льду показал, что скорость таяния превышает установленную от 70% до 100%.

Как известно, толщина морского льда оценивается путем измерения его высоты над водой. Однако результаты часто искажаются из-за того, что снег делает льдины тяжелее.

Ученые скорректировали показатель, используя обновленную карту высоты снежного покрова, а также спутник Европейского космического агентства. Кроме того, оценку дополнила новая модель снега, разработанная в сотрудничестве с Государственным университетом Колорадо в США.

Объединенные результаты показали, что морской лед истончается гораздо быстрее, чем думали ранее.

Отмечается, что толщина морского льда по всему региону имеет решающее значение и является «чувствительным индикатором здоровья Арктики».

Более толстый лед действует как изолирующее одеяло, не позволяя океану нагреть атмосферу зимой и защищая его от солнечных лучей летом.

Тонкий лед с меньшей вероятностью переживет арктическое лето.

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