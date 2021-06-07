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02:30 07 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Слуга народа» готовит еще семь законов об олигархах

Кроме уже поданного в Верховную Раду президентского законопроекта о деолигархизации хотят подготовить еще несколько проектов.

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что кроме уже поданного в Верховную Раду президентского законопроекта о деолигархизации хотят подготовить еще несколько проектов, сообщает пресс-служба партии.

По словам Кравчук, сейчас в Украине «недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов».

По ее мнению, поэтому нужно принять законопроект о деолигархизации. Также Кравчук заявила, что планируют предложить еще как минимум семь дополнительных законопроектов.

«Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, будет пакет законов большой. Есть решения, готовятся в процессе. Это нормально», — добавила она.

Напомним, что 2 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах.

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Тэги: Верховная Рада, олигархи
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