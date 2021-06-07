«Слуга народа» готовит еще семь законов об олигархах
Кроме уже поданного в Верховную Раду президентского законопроекта о деолигархизации хотят подготовить еще несколько проектов.
Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что кроме уже поданного в Верховную Раду президентского законопроекта о деолигархизации хотят подготовить еще несколько проектов, сообщает пресс-служба партии.
По словам Кравчук, сейчас в Украине «недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов».
По ее мнению, поэтому нужно принять законопроект о деолигархизации. Также Кравчук заявила, что планируют предложить еще как минимум семь дополнительных законопроектов.
«Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, будет пакет законов большой. Есть решения, готовятся в процессе. Это нормально», — добавила она.
Напомним, что 2 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах.
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Таким образом президент Владимир Зеленский хочет не допустить «договорняков» олигархов с депутатами Верховной Рады.
Народный депутат из фракции «Слуга народа» Павел Фролов обнародовал детали представленного в парламент президентом законопроекта об олигархах.
В борьбе за кресло премьер-министра в последние дни до заседания Верховной Рады схлестнулись интересы многих олигархических, бизнесовых и даже идеологических течений.