В Украине +535 новых случаев COVID-19 за сутки

Выздоровели за сутки более 1,7 тысяч человек, однако в больницы за день попал 601 украинец с коронавирусом.

В Украине накануне выявили 535 новых случаев COVID-19 – всего в стране их уже 2215052. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 7 июня.

Накануне заболели 30 детей и 61 медработник. Был госпитализован 601 человек, 33 человека скончались, а 1743 – выздоровели.

Всего с начала пандемии выздоровел 2094971 человек, а скончались 51215 украинцев.

Больше всего случаев накануне зафиксировали в Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев – 87 случаев;

Винницкая область – 11 случаев;

Волынская область – 17 случаев;

Днепропетровская область – 47 случаев;

Донецкая область – 5 случаев;

Житомирская область – 29 случаев;

Закарпатская область – 8 случаев;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область – 52 случая;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 5 случаев;

Львовская область – 19 случаев;

Николаевская область – 78 случаев;

Одесская область – 12 случаев;

Полтавская область – 3 случая;

Ровенская область – 42 случая;

Сумская область – 8 случаев;

Тернопольская область – 25 случаев;

Харьковская область – 10 случаев;

Херсонская область – 20 случаев;

Хмельницкая область – 4 случая;

Черкасская область – 19 случаев;

Черновицкая область – 19 случаев;

Черниговская область – 4 случая.

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