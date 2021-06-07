В Украине +535 новых случаев COVID-19 за сутки
Выздоровели за сутки более 1,7 тысяч человек, однако в больницы за день попал 601 украинец с коронавирусом.
В Украине накануне выявили 535 новых случаев COVID-19 – всего в стране их уже 2215052. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 7 июня.
Накануне заболели 30 детей и 61 медработник. Был госпитализован 601 человек, 33 человека скончались, а 1743 – выздоровели.
Всего с начала пандемии выздоровел 2094971 человек, а скончались 51215 украинцев.
Больше всего случаев накануне зафиксировали в Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
- Киев – 87 случаев;
- Винницкая область – 11 случаев;
- Волынская область – 17 случаев;
- Днепропетровская область – 47 случаев;
- Донецкая область – 5 случаев;
- Житомирская область – 29 случаев;
- Закарпатская область – 8 случаев;
- Ивано-Франковская область – 8 случаев;
- Киевская область – 52 случая;
- Кировоградская область – 3 случая;
- Луганская область – 5 случаев;
- Львовская область – 19 случаев;
- Николаевская область – 78 случаев;
- Одесская область – 12 случаев;
- Полтавская область – 3 случая;
- Ровенская область – 42 случая;
- Сумская область – 8 случаев;
- Тернопольская область – 25 случаев;
- Харьковская область – 10 случаев;
- Херсонская область – 20 случаев;
- Хмельницкая область – 4 случая;
- Черкасская область – 19 случаев;
- Черновицкая область – 19 случаев;
- Черниговская область – 4 случая.
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