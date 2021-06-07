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10:00 07 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине +535 новых случаев COVID-19 за сутки

Выздоровели за сутки более 1,7 тысяч человек, однако в больницы за день попал 601 украинец с коронавирусом.

В Украине накануне выявили 535 новых случаев COVID-19 – всего в стране их уже 2215052. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 7 июня.

Накануне заболели 30 детей и 61 медработник. Был госпитализован 601 человек, 33 человека скончались, а 1743 – выздоровели.

Всего с начала пандемии выздоровел 2094971 человек, а скончались 51215 украинцев.

Больше всего случаев накануне зафиксировали в Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.

Статистика заболеваемости по регионам:

  • Киев – 87 случаев;
  • Винницкая область – 11 случаев;
  • Волынская область – 17 случаев;
  • Днепропетровская область – 47 случаев;
  • Донецкая область – 5 случаев;
  • Житомирская область – 29 случаев;
  • Закарпатская область – 8 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 8 случаев;
  • Киевская область – 52 случая;
  • Кировоградская область – 3 случая;
  • Луганская область – 5 случаев;
  • Львовская область – 19 случаев;
  • Николаевская область – 78 случаев;
  • Одесская область – 12 случаев;
  • Полтавская область – 3 случая;
  • Ровенская область – 42 случая;
  • Сумская область – 8 случаев;
  • Тернопольская область – 25 случаев;
  • Харьковская область – 10 случаев;
  • Херсонская область – 20 случаев;
  • Хмельницкая область – 4 случая;
  • Черкасская область – 19 случаев;
  • Черновицкая область – 19 случаев;
  • Черниговская область – 4 случая.
Источник:
Тэги: вакцинация, covid-19
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