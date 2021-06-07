Вопрос вступления Украины в НАТО надо решать немедленно – Зеленский
Украине грозит опасность, на карту поставлена независимость, и именно сейчас ей нужна помощь, подчеркнул Зеленский.
Президент Владимир Зеленский призвал немедленно решить вопрос о вступлении Украины в НАТО, так как страна в опасности. Об этом он сказал в интервью Axios в понедельник, 7 июня.
«Я думаю, что если нам рады в НАТО, если они действительно хотят видеть нас членом, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то отдаленное будущее и обсуждать это будущее. Этот вопрос должен быть решен немедленно. Сейчас нам грозит опасность, сейчас поставлена на карту наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь», – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина уже могла бы получить План действий по членству в НАТО, и хотя этот план – «еще не членство», но это уже «видение Украины как части альянса в обозримом будущем».
Зеленский добавил, что все еще верит, что Украина вступит в НАТО, но все больше украинцев «не верят в это так сильно, как раньше».
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