Вопрос вступления Украины в НАТО надо решать немедленно – Зеленский

Украине грозит опасность, ​​на карту поставлена независимость, и именно сейчас ей нужна помощь, подчеркнул Зеленский.

Президент Владимир Зеленский призвал немедленно решить вопрос о вступлении Украины в НАТО, так как страна в опасности. Об этом он сказал в интервью Axios в понедельник, 7 июня.

«Я думаю, что если нам рады в НАТО, если они действительно хотят видеть нас членом, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то отдаленное будущее и обсуждать это будущее. Этот вопрос должен быть решен немедленно. Сейчас нам грозит опасность, сейчас поставлена ​​на карту наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь», – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина уже могла бы получить План действий по членству в НАТО, и хотя этот план – «еще не членство», но это уже «видение Украины как части альянса в обозримом будущем».

Зеленский добавил, что все еще верит, что Украина вступит в НАТО, но все больше украинцев «не верят в это так сильно, как раньше».

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