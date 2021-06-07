Зеленский назвал Севпоток-2 «оружием» России
В Киеве не ожидали, что пули к этому «российскому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США».
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод Северный поток-2 «оружием Кремля», отмена санкций США против которого удивила его. Об этом говорится в интервью украинского лидера порталу Axios, опубликованном в воскресенье, 6 июня.
Таким образом глава Украинского государства прокомментировал решение Белого дома не вводить санкции против компании-оператора СП-2.
«К сожалению, это точно не направлено на поддержку Украины. Поэтому я сказал, что действительно был удивлен. Я в самом деле думал, что касается Северного потока-2, что США, скажем так, оставались последним оплотом», – отметил Зеленский.
По его словам, в Киеве не ожидали, что пули к «российскому оружию» в виде Севпотока-2 «могут быть предоставлены такой великой страной, как США». В связи с этим, опасается Зеленский, доверие украинцев к Америке может сильно ослабнуть.
Также глава государства рассказал, что узнал об отмене санкций из прессы, а не от американских властей, которые подавали Украине прямые сигналы относительно российского трубопровода, что стало для него вторым «сюрпризом» в этом вопросе.
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