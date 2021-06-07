1xBet букмекерская контора: ставки онлайн за бонусы

Бонусные предложения – это один из самых действенных способов привлечь новых игроков для букмекера.

Бонусные предложения – это один из самых действенных способов привлечь новых игроков для букмекера. Практически все компании предлагают новым беттерам акционные предложения, но лучшие у 1хБет. Такая щедрость выгодна обеим сторонам: пользователь получает хороший бонус, а букмекер нового игрока.

1xBet букмекерская контора ставки онлайн позволяет делать за бонусные средства, которые получает каждый игрок при регистрации и пополнении счета. Эти деньги находятся на специальном счете и их нельзя вывести сразу после получения, так как требуется отыгрыш. Такое правило существует для того, чтобы на сайте не регистрировались бонусхантеры – игроки, цель которых просто забрать бонус.

В данной статье мы рассмотрим, какие поощрения для онлайн ставок дает букмекерская контора 1xBet как для новичков, так и для уже зарегистрированных беттеров.

Получаем бонус и делаем ставки на футбол онлайн на 1xBet

Приветственный бонус включает в себя два предложения – для ставок на спорт и для игры в казино. Условия первого простые: беттер проходит регистрацию, пополняет счет, а букмекер удваивает сумму. Например, вносится депозит на 50 долларов, за что БК дает еще 50 на специальный счет. За них можно делать ставки на футбол онлайн на 1xBet и на другие виды спорта. Бонус нужно отыграть на специальных условиях:

Заключается пари только в экспрессах с минимум тремя событиями.

Коэффициенты от 1.4.

Нужно отыграть пятикратную сумму.

На выполнение условий дается 28 дней.

Если за указанный срок бонус отыгрывается, то он переводится на основной счет, откуда его можно вывести.

Бонус для казино позволяет получить до 1500 долларов и 150 фриспинов. Эти средства нельзя тратить на онлайн ставки на футбол в 1xBet, так как они предназначены исключительно для игры в казино. Подробные условия акции можно прочитать на странице букмекера.

Все автоматы онлайн на 1xBet

Помимо приветственных бонусов, БК предлагает и обширный список акций для уже активных игроков. Самые популярные из них:

Ежедневные фриспины за игру в слотах. В акции принимают участие все автоматы онлайн на 1xBet, но по одному в день. В качестве выигрыша можно получить бесплатные ставки.

Экспресс дня. Букмекер ежедневно подготавливает экспресс из разных событий, исход которых нужно спрогнозировать. Если это получается, то выигрыш увеличивается на 10%.

Счастливая пятница – пополняйте в пятницу счет и букмекер удвоит его.

Это лишь часть акций, но помимо них есть еще и программа лояльности, позволяющая за игры в онлайн автоматы на 1xBet и другие ставки накапливать промобаллы и получать кэшбэк или промокоды.

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