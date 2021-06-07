1xBet букмекерская контора: ставки онлайн за бонусы
Бонусные предложения – это один из самых действенных способов привлечь новых игроков для букмекера.
Бонусные предложения – это один из самых действенных способов привлечь новых игроков для букмекера. Практически все компании предлагают новым беттерам акционные предложения, но лучшие у 1хБет. Такая щедрость выгодна обеим сторонам: пользователь получает хороший бонус, а букмекер нового игрока.
1xBet букмекерская контора ставки онлайн позволяет делать за бонусные средства, которые получает каждый игрок при регистрации и пополнении счета. Эти деньги находятся на специальном счете и их нельзя вывести сразу после получения, так как требуется отыгрыш. Такое правило существует для того, чтобы на сайте не регистрировались бонусхантеры – игроки, цель которых просто забрать бонус.
В данной статье мы рассмотрим, какие поощрения для онлайн ставок дает букмекерская контора 1xBet как для новичков, так и для уже зарегистрированных беттеров.
Получаем бонус и делаем ставки на футбол онлайн на 1xBet
Приветственный бонус включает в себя два предложения – для ставок на спорт и для игры в казино. Условия первого простые: беттер проходит регистрацию, пополняет счет, а букмекер удваивает сумму. Например, вносится депозит на 50 долларов, за что БК дает еще 50 на специальный счет. За них можно делать ставки на футбол онлайн на 1xBet и на другие виды спорта. Бонус нужно отыграть на специальных условиях:
- Заключается пари только в экспрессах с минимум тремя событиями.
- Коэффициенты от 1.4.
- Нужно отыграть пятикратную сумму.
- На выполнение условий дается 28 дней.
Если за указанный срок бонус отыгрывается, то он переводится на основной счет, откуда его можно вывести.
Бонус для казино позволяет получить до 1500 долларов и 150 фриспинов. Эти средства нельзя тратить на онлайн ставки на футбол в 1xBet, так как они предназначены исключительно для игры в казино. Подробные условия акции можно прочитать на странице букмекера.
Все автоматы онлайн на 1xBet
Помимо приветственных бонусов, БК предлагает и обширный список акций для уже активных игроков. Самые популярные из них:
- Ежедневные фриспины за игру в слотах. В акции принимают участие все автоматы онлайн на 1xBet, но по одному в день. В качестве выигрыша можно получить бесплатные ставки.
- Экспресс дня. Букмекер ежедневно подготавливает экспресс из разных событий, исход которых нужно спрогнозировать. Если это получается, то выигрыш увеличивается на 10%.
- Счастливая пятница – пополняйте в пятницу счет и букмекер удвоит его.
Это лишь часть акций, но помимо них есть еще и программа лояльности, позволяющая за игры в онлайн автоматы на 1xBet и другие ставки накапливать промобаллы и получать кэшбэк или промокоды.
Новости по теме
Сергей Притула присоединился к партии Голос в июне 2019 года. Он намерен остаться в политике.
США вышли из договора в ноябре прошлого года. Путин его денонсировал перед встречей с Байденом.
В затратной части государственного бюджета Украины на 2021 год на нужды здравоохранения в целом выделена внушительная сумма в размере 155 миллиардов гривен.