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20:34 07 Июня 2021 Просмотров 441   КомментариевКомментарии

Чем шире у человека зрачки, тем выше его интеллект

Диаметр зрачка — показатель активности области мозга под названием голубое пятно.

Чем шире зрачки у человека, тем выше его интеллект. Связь можно объяснить тем, что диаметр зрачка — показатель активности области мозга под названием голубое пятно. Там высвобождается норэпинефрин, который как нейромедиатор регулирует процессы восприятия, внимания, обучения и памяти.

К таким выводам пришли ученые из Технологического института Джорджии в ходе исследования с участием 500 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет, пишет Scientific American.

Вначале ученые с помощью айтрекера зафиксировали, как зрачки добровольцев отражают свет. Так вычислили их размер в состоянии покоя.

После этого волонтеры прошли когнитивные тесты для определения уровня подвижного интеллекта. Это способность анализировать, логически мыслить и решать задачи за пределами предыдущего опыта.

Также ученых интересовало умение добровольцев концентрироваться на задании, не отвлекаясь на помехи. Например, им предложили запомнить буквы, которые на несколько секунд появлялись на экране, пока в противоположном углу мерцала большая звездочка.

У тех, кто получил за тест самые высокие баллы, зрачки были шире, чем у остальных. Также ученые выявили отрицательную зависимость между размером зрачка и возрастом: у старших добровольцев они были сужены.

Когда исследователи стандартизировали данные по возрасту, связь между диаметром зрачка и уровнем подвижного интеллекта сохранилась.

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Тэги: зрачки, интеллект человека и зрачки
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