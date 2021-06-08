Полностью вакцинированы от COVID-19 152 тысячи украинцев
За последние 24 часа большинство прививок сделали препаратом Comirnaty (производства Pfizer) – 25 029.
В Украине за минувшие сутки сделали 48 161 вакцинацию от коронавируса COVID-19. Это почти в два раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 8 июня.
Первую дозу получил 43 371 человек, еще 5 024 – были привиты повторно. Накануне в стране работали 448 мобильных бригад и 552 пункта вакцинации.
Как уточняет СНБО, большинство прививок сделали препаратом Comirnaty (производства Pfizer) – 25 029 и китайским CoronaVac – 21 652. Меньше использовалась вакцины CoviShield (AstraZeneca) – 1480.
Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1 284 143 человека. При этом две дозы получили – 152 142. Всего проведено 1 436 285 прививки.
По состоянию на 4 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев – 7 133
- Винницкая область – 281
- Волынская область – 800
- Днепропетровская область – 5 742
- Донецкая область – 793
- Житомирская область – 977
- Закарпатская область – 1 707
- Запорожская область – 916
- Ивано-Франковская область – 1 186
- Киевская область – 3 949
- Кировоградская область – 749
- Луганская область – 1 607
- Львовская область – 3 267
- Николаевская область – 1 030
- Одесская область – 1 398
- Полтавская область – 969
- Ровенская область – 1 176
- Сумская область – 1 099
- Тернопольская область – 1 160
- Харьковская область – 2 018
- Херсонская область – 690
- Хмельницкая область – 1 362
- Черкасская область – 2 185
- Черновицкая область – 327
- Черниговская область – 616.
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