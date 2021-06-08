Полностью вакцинированы от COVID-19 152 тысячи украинцев

За последние 24 часа большинство прививок сделали препаратом Comirnaty (производства Pfizer) – 25 029.

В Украине за минувшие сутки сделали 48 161 вакцинацию от коронавируса COVID-19. Это почти в два раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 8 июня.

Первую дозу получил 43 371 человек, еще 5 024 – были привиты повторно. Накануне в стране работали 448 мобильных бригад и 552 пункта вакцинации.

Как уточняет СНБО, большинство прививок сделали препаратом Comirnaty (производства Pfizer) – 25 029 и китайским CoronaVac – 21 652. Меньше использовалась вакцины CoviShield (AstraZeneca) – 1480.

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1 284 143 человека. При этом две дозы получили – 152 142. Всего проведено 1 436 285 прививки.

По состоянию на 4 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев – 7 133

Винницкая область – 281

Волынская область – 800

Днепропетровская область – 5 742

Донецкая область – 793

Житомирская область – 977

Закарпатская область – 1 707

Запорожская область – 916

Ивано-Франковская область – 1 186

Киевская область – 3 949

Кировоградская область – 749

Луганская область – 1 607

Львовская область – 3 267

Николаевская область – 1 030

Одесская область – 1 398

Полтавская область – 969

Ровенская область – 1 176

Сумская область – 1 099

Тернопольская область – 1 160

Харьковская область – 2 018

Херсонская область – 690

Хмельницкая область – 1 362

Черкасская область – 2 185

Черновицкая область – 327

Черниговская область – 616.

Тэги: Pfizer, вакцинация, covid-19