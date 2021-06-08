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10:30 08 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Полностью вакцинированы от COVID-19 152 тысячи украинцев

За последние 24 часа большинство прививок сделали препаратом Comirnaty (производства Pfizer) – 25 029.

В Украине за минувшие сутки сделали 48 161 вакцинацию от коронавируса COVID-19. Это почти в два раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 8 июня.

Первую дозу получил 43 371 человек, еще 5 024 – были привиты повторно. Накануне в стране работали 448 мобильных бригад и 552 пункта вакцинации.

Как уточняет СНБО, большинство прививок сделали препаратом Comirnaty (производства Pfizer) – 25 029 и китайским CoronaVac – 21 652. Меньше использовалась вакцины CoviShield (AstraZeneca) – 1480.

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1 284 143 человека. При этом две дозы получили – 152 142. Всего проведено 1 436 285 прививки.

По состоянию на 4 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

  • Киев – 7 133
  • Винницкая область – 281
  • Волынская область – 800
  • Днепропетровская область – 5 742
  • Донецкая область – 793
  • Житомирская область – 977
  • Закарпатская область – 1 707
  • Запорожская область – 916
  • Ивано-Франковская область – 1 186
  • Киевская область – 3 949
  • Кировоградская область – 749
  • Луганская область – 1 607
  • Львовская область – 3 267
  • Николаевская область – 1 030
  • Одесская область – 1 398
  • Полтавская область – 969
  • Ровенская область – 1 176
  • Сумская область – 1 099
  • Тернопольская область – 1 160
  • Харьковская область – 2 018
  • Херсонская область – 690
  • Хмельницкая область – 1 362
  • Черкасская область – 2 185
  • Черновицкая область – 327
  • Черниговская область – 616.
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Тэги: Pfizer, вакцинация, covid-19
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