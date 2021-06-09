Паралимпийская сборная Украины заняла второе место в медальном зачете на ЧЕ по легкой атлетике
Паралимпийская сборная Украины по легкой атлетике успешно выступила на чемпионате Европы Международного паралимпийского комитета, прошедшем в польском Быдгоще.
Украинские атлеты завоевали 39 медалей – 17 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых.
В медальном зачете паралимпийская сборная Украины уступила только россиянам, у которых в активе 74 медали.
На третьем месте – хозяева турнира.
В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 44 стран.
Заметим, что национальная сборная была не слишком многочисленной – 33 легкоатлета, тогда как, например, команда России была представлена 80 спортсменами, Польши – 74 спортсменами.
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