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Главная » Мир » Спорт
06:41 09 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Паралимпийская сборная Украины заняла второе место в медальном зачете на ЧЕ по легкой атлетике

Паралимпийская сборная Украины по легкой атлетике успешно выступила на чемпионате Европы Международного паралимпийского комитета, прошедшем в польском Быдгоще.

Украинские атлеты завоевали 39 медалей – 17 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых.

В медальном зачете паралимпийская сборная Украины уступила только россиянам, у которых в активе 74 медали.

На третьем месте – хозяева турнира.

В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 44 стран.

Заметим, что национальная сборная была не слишком многочисленной – 33 легкоатлета, тогда как, например, команда России была представлена 80 спортсменами, Польши – 74 спортсменами.

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Тэги: легкая атлетика, паралимпийцы
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