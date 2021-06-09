В Украине вакцинировали от COVID-19 более 1,3 млн человек
Накануне прививки против коронавируса проводили 485 мобильных бригад и 624 пункта вакцинации.
В Украине за прошедшие сутки провели 53 161 вакцинацию от коронавируса COVID-19. Это на пять тысяч превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав в среду, 9 июня.
Первую дозу получил 43 925 человек, еще 9 236 – привиты повторно. Во вторник в стране работали 485 мобильных бригад и 624 пункта вакцинации.
Как уточняет СНБО, большинство прививок сделали китайским препаратом CoronaVac (23 396) и американской вакциной Comirnaty (производства Pfizer) – 22 655. Меньше использовалась вакцины CoviShield (AstraZeneca) – 7 110.
С начала прививочной кампании привито 1 328 070 человек, из них получили первую дозу – 1 328 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 161 378 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 489 446 прививок.
По состоянию на 9 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 659 473 человек.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев – 6 605
- Винницкая область – 691
- Волынская область – 1 042
- Днепропетровская область – 6 963
- Донецкая область – 504
- Житомирская область – 1 031
- Закарпатская область – 353
- Запорожская область – 2 276
- Ивано-Франковская область – 804
- Киевская область – 5 162
- Кировоградская область – 735
- Луганская область – 1 254
- Львовская область – 2 942
- Николаевская область – 1 277
- Одесская область – 1 270
- Полтавская область – 3 036
- Ровенская область – 1 374
- Сумская область – 874
- Тернопольская область – 1 068
- Харьковская область – 2 129
- Херсонская область – 457
- Хмельницкая область – 1 004
- Черкасская область – 2 238
- Черновицкая область – 655
- Черниговская область – 181.
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