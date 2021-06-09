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Главная » Украина » Общество
11:30 09 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине вакцинировали от COVID-19 более 1,3 млн человек

Накануне прививки против коронавируса проводили 485 мобильных бригад и 624 пункта вакцинации.

В Украине за прошедшие сутки провели 53 161 вакцинацию от коронавируса COVID-19. Это на пять тысяч превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав в среду, 9 июня.

Первую дозу получил 43 925 человек, еще 9 236 – привиты повторно. Во вторник в стране работали 485 мобильных бригад и 624 пункта вакцинации.

Как уточняет СНБО, большинство прививок сделали китайским препаратом CoronaVac (23 396) и американской вакциной Comirnaty (производства Pfizer) – 22 655. Меньше использовалась вакцины CoviShield (AstraZeneca) – 7 110.

С начала прививочной кампании привито 1 328 070 человек, из них получили первую дозу – 1 328 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 161 378 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 489 446 прививок.

По состоянию на 9 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 659 473 человек.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

  • Киев – 6 605
  • Винницкая область – 691
  • Волынская область – 1 042
  • Днепропетровская область – 6 963
  • Донецкая область – 504
  • Житомирская область – 1 031
  • Закарпатская область – 353
  • Запорожская область – 2 276
  • Ивано-Франковская область – 804
  • Киевская область – 5 162
  • Кировоградская область – 735
  • Луганская область – 1 254
  • Львовская область – 2 942
  • Николаевская область – 1 277
  • Одесская область – 1 270
  • Полтавская область – 3 036
  • Ровенская область – 1 374
  • Сумская область – 874
  • Тернопольская область – 1 068
  • Харьковская область – 2 129
  • Херсонская область – 457
  • Хмельницкая область – 1 004
  • Черкасская область – 2 238
  • Черновицкая область – 655
  • Черниговская область – 181.
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Тэги: Украина, вакцинация, covid-19
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