В Украине вакцинировали от COVID-19 более 1,3 млн человек

Накануне прививки против коронавируса проводили 485 мобильных бригад и 624 пункта вакцинации.

В Украине за прошедшие сутки провели 53 161 вакцинацию от коронавируса COVID-19. Это на пять тысяч превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав в среду, 9 июня.

Первую дозу получил 43 925 человек, еще 9 236 – привиты повторно. Во вторник в стране работали 485 мобильных бригад и 624 пункта вакцинации.

Как уточняет СНБО, большинство прививок сделали китайским препаратом CoronaVac (23 396) и американской вакциной Comirnaty (производства Pfizer) – 22 655. Меньше использовалась вакцины CoviShield (AstraZeneca) – 7 110.

С начала прививочной кампании привито 1 328 070 человек, из них получили первую дозу – 1 328 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 161 378 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 489 446 прививок.

По состоянию на 9 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 659 473 человек.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев – 6 605

Винницкая область – 691

Волынская область – 1 042

Днепропетровская область – 6 963

Донецкая область – 504

Житомирская область – 1 031

Закарпатская область – 353

Запорожская область – 2 276

Ивано-Франковская область – 804

Киевская область – 5 162

Кировоградская область – 735

Луганская область – 1 254

Львовская область – 2 942

Николаевская область – 1 277

Одесская область – 1 270

Полтавская область – 3 036

Ровенская область – 1 374

Сумская область – 874

Тернопольская область – 1 068

Харьковская область – 2 129

Херсонская область – 457

Хмельницкая область – 1 004

Черкасская область – 2 238

Черновицкая область – 655

Черниговская область – 181.

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