Сальвадор первым в мире легализовал биткойн как платежное средство

Сальвадор гарантирует мгновенную автоматическую конвертацию биткоина в американский доллар.

Сальвадор первым в мире узаконил биткоин в качестве официального платежного средства. Такой закон принял парламент страны в среду, 9 июня, сообщает CoinDesk.

Законопроект поддержали 62 парламентария, 19 проголосовали против, а еще трое воздержались. Президент страны Найиб Букеле намерен подписать закон в ближайшее время, после чего он вступит в силу «немедленно».

Таким образом, принятие биткоинов к оплате станет обязательным и самая популярная криптовалюта станет платежным средством наравне с долларом США. Сальвадор гарантирует мгновенную автоматическую конвертацию биткоина в американский доллар. Для этого власти запустят трастовый фонд на $150 млн для покупки криптовалюты у населения. Правительство также рассматривает возможность хранения биткоина на балансе.

По словам Найиба Букеле, закон обяжет все предприятия принимать биткоин для оплаты товаров или услуг. В то же время правительство будет выступать в качестве опоры для организаций, которые не желают брать на себя риск из-за нестабильного курса криптовалюты.

В ближайшие дни чиновники из правительства Сальвадора встретятся с представителями МВФ, чтобы обсудить ситуацию.

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