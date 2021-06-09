ВР рассмотрит закон об олигархах на летней сессии

В первом чтении президентский законопроект рассмотряд до летних каникул, а во втором – осенью.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об олигархах в первом чтении до конца текущей сессии. Об этом сообщила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук, пишет РБК-Украина в среду, 9 июня.

«В первом чтении мы рассчитываем рассмотреть этот законопроект уже на пленарной неделе, которая с 29 июня начнется. В первом чтении мы проголосуем, еще на летней сессии, мы себе такой ставим дедлайн», – сказала нардеп.

В целом документ могут одобрить уже осенью.

«Осенью мы рассчитываем, что найдет Верховная Рада в себе силы и ответственность проголосовать во втором чтении. И он не будет заспамлен тысячами поправок. Соответственно закон вступит в силу в 2022 году», – пояснила нардеп.

Кравчук также сообщила, что президент Владимир Зеленский может внести еще часть законопроектов из пакета деолигархизации.