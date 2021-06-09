ВР рассмотрит закон об олигархах на летней сессии
В первом чтении президентский законопроект рассмотряд до летних каникул, а во втором – осенью.
Верховная Рада рассмотрит законопроект об олигархах в первом чтении до конца текущей сессии. Об этом сообщила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук, пишет РБК-Украина в среду, 9 июня.
«В первом чтении мы рассчитываем рассмотреть этот законопроект уже на пленарной неделе, которая с 29 июня начнется. В первом чтении мы проголосуем, еще на летней сессии, мы себе такой ставим дедлайн», – сказала нардеп.
В целом документ могут одобрить уже осенью.
«Осенью мы рассчитываем, что найдет Верховная Рада в себе силы и ответственность проголосовать во втором чтении. И он не будет заспамлен тысячами поправок. Соответственно закон вступит в силу в 2022 году», – пояснила нардеп.
Кравчук также сообщила, что президент Владимир Зеленский может внести еще часть законопроектов из пакета деолигархизации.
«Это будут параллельные процессы, работа над этими законопроектами. Очевидно, что часть, видимо, будет вносить президент, другие – Кабинет министров или народные депутаты. Но это комплексная работа вместе с принятием законопроекта об олигархах», – сообщила она.
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