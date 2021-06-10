УЕФА на 10 лет отстранил от судейства российского арбитра
В 2018 году российский арбитр работал на матче Лиги Европы между французским клубом «Бордо» и латвийским «Вентспилсом».
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам внутреннего расследования в отношении российского арбитра Сергея Лапочкина принял решение отстранить его от судейства на 10 лет – как на международном, так и на национальном уровнях.
Лапочкин заявил, что намерен обжаловать это решение. По его словам, умышленно регламент футбольного союза он не нарушал.
Судью обвиняли в нарушении статей дисциплинарного регламента УЕФА, предусматривающих наказание за коррупцию, мошенничество и получение незаконной выгоды от влияния на матчи.
В 2018 году российский арбитр работал на матче Лиги Европы между французским клубом «Бордо» и латвийским «Вентспилсом». Одна из сторон предприняла попытку обратиться к Лапочкину с просьбой обеспечить необходимый ей результат. Судья отказался, но не сообщил об этом в УЕФА, что является нарушением дисциплинарного регламента организации.
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