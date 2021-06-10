Шмыгаль назвал СП-2 экономическим оружием Кремля

Санкции США против газопровода все еще могут быть возвращены, подчеркнул премьер и добавил, что «мы боремся не одни».

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал газопровод Северный поток-2 оружием Кремля и подчеркнул, что Украина будет настаивать на прекращении его строительства. Об этом сообщает РБК-Украина в четверг, 10 июня.

Шмыгаль заявил, что СП-2 – это «экономическое оружие Кремля», которое будет использоваться против Украины, Европы и США.

«Во-первых, санкции США все еще могут быть возвращены. Во-вторых, мы боремся не одни. Целый ряд европейских стран выступает против достройки», – заверил премьер-министр Украины.

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