100 млн жителей ЕС полностью вакцинированы от COVID-19

На предприятиях в государствах ЕС с начала года выпустили около 700 млн доз вакцины. Из них 350 млн доз были экспортированы.

Страны Евросоюза полностью вакцинировали от коронавируса COVID-19 около 100 млн своих граждан. Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Карбис-Бэй (Великобритания) накануне саммита G7, сообщает ТАСС в четверг, 10 июня.

«Евросоюз уже полностью вакцинировал 100 млн своих граждан, и почти 50% взрослого населения вакцинированы одной дозой», – заявила фон дер Ляйен.

Как известно, общее население стран ЕС оценивается примерно в 450 млн человек.

Глава Еврокомиссии также отметила, что за вакцинацией своих граждан Евросоюз «помнит и о своих партнерах». На предприятиях в государствах ЕС с начала года было произведено около 700 млн доз вакцины, из них 350 млн доз были экспортированы. При этом главными получателями произведенной в ЕС вакцины выступили США и Великобритания.

Как известно, в Евросоюзе одобрено применение четырех вакцин: от компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

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