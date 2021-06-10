МВФ заявляет о прогрессе в переговорах с Украиной

Преговоры о втором транше продолжаются и определенный прогресс достигнут, однако от Украины требуется большего.

Представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Международный валютный фонд по-прежнему находятся в тесных дискуссиях по программе stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша. Об этом Райс сказал на брифинге в четверг, 10 июня, в Вашингтоне, сообщает Интерфакс-Украина.

«Определенный прогресс достигнут, но для завершения первого пересмотра больше нужно», – сказал он.

Отмечается, что Райс, не раскрывая деталей, напомнил, что целью оговоренных в рамках программы мер является, в частности, улучшение управления в Нацбанке и законодательства о банковском надзоре, среднесрочное снижение бюджетного дефицита, усиление антикоррупционной вертикали и судебной системы.

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