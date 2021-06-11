Армения отказывается производить «коньяк»

Власти Армении ратифицировали соглашение с Евросоюзом, которым обязались отказаться от слова «коньяк» в названиях армянской алкогольной продукции.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Ереваном было подписано в 2017 году.

Согласно документу, сообщество предоставит Еревану финансовую помощь в рамках программы Европейского инструмента соседства, целью которой является плавное и эффективное прекращение использования географического указания «коньяк» для армянской продукции.

Кроме того, программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках.

Также в ЕС обязались помочь производителям Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках.

По данным издания, у Еревана есть 25 лет для выполнения обязательств.

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