Литва построит лагерь для беженцев из Беларуси на 350 человек в Центре регистрации иностранцев (URC) в Пабраде.

Так власти Литвы хотят контролировать наплыв нелегальных мигрантов из Беларуси. Сейчас Центр регистрации иностранцев используется для размещения просителей убежища и мигрантов без документов.

Глава URC Александрас Кисловас подчеркнул, что хоть лагерь для беженцев – не то же самое, что обычное жилье, но люди будут обеспечены в нем всеми необходимыми удобствами.

«Эти палатки, конечно, не имеют ничего общего с туристическими палатками. Это современные палатки с вентиляцией, с системой кондиционирования, отопления», – пояснил Кисловас.

Также некоторых беженцев будут размещать в обычных жилых помещениях.

«Выбор жилья будет зависеть от уязвимости прибывающих иностранцев, будь то одинокие люди, семьи с детьми или матери-одиночки. И мы думаем, что проживание в палатках будет предложено одиноким людям», – добавил Кисловас.

Власти Литвы считают, что ситуация в Минске может способствовать незаконной миграции из Беларуси. По данным литовских пограничников, около 300 мигрантов из Ирака и Беларуси прибыли в Литву в этом году.

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