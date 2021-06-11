Меркель посетит США из-за спора по СП-2

Власти ФРГ выдвинули несколько предложений о том, как «разрядить конфликт» вокруг строительства газопровода.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит с визитом США с целью урегулирования спора из-за российского газопровода Северный поток-2. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Точная дата поездки Меркель пока не определена, но ее планируют на июль или август. Этот визит в Вашингтон станет для канцлера первым после победы на президентских выборах Джо Байдена.

По информации собеседников издания, в ходе визита планируется обсудить «широкий круг тем», но «особенно важную роль» сыграет обсуждение Северного потока-2.

Как утверждает Handelsblatt, немецкие власти выдвинули несколько предложений о том, как «разрядить конфликт» вокруг строительства газопровода. Эти предложения предстоит доработать и согласовать, после чего они лягут в основу переговоров Байдена и Меркель.

В частности, немецкая сторона хочет предложить «превратить Украину в экспортера водорода», но для этого нужно переоборудовать существующую сеть газопроводов, что потребует «значительных инвестиций». Также в числе предложений – расширение помощи Украине в целом и «сделать ее более видимой».

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