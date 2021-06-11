В Калифорнии морские птицы испугались запущенного дрона и бросили две тысячи яиц
Не родится целое поколение птенцов.
В мае над заповедником Болса-Чика в 160 километрах от Сан-Диего незаконно пролетели два дрона, запущенные туристами. Один из них разбился — рухнул на заболоченные территории, пишет The Guardian.
Элегантные крачки, которые гнездились в этом районе, приняли беспилотники за хищников и покинули заповедник, бросив 1,5-2 тысячи яиц. Все они теперь нежизнеспособны.
«Я не видела такого опустошения за 20 лет работы с дикой природой и в полевых условиях. У меня все внутри переворачивается, страшно смотреть», — сказала управляющая заповедником Мелисса Лебл.
По ее словам, ученые до сих пор не знают, куда улетели испуганные птицы. Руководство заповедника считает произошедшее кульминацией негативных последствий, к которым приводит нарушение правил посещения охраняемых территорий.
Во время пандемии люди предпочитают чаще выбираться на открытые пространства, заповедник в прошлом году посетили 100 тысяч человек. За год до этого туристов было на 40% меньше.
Многие посетители запускают дроны, ездят на велосипедах, выгуливают собак. Все это запрещено. «Мы наблюдаем значительный рост числа собак, которых сюда приводят, особенно без поводка. Это губительно для дикой природы, в частности в сезон гнездования. Собаки гонятся за птицами, и они покидают свои гнезда», — сказала Лебл.
Элегантные крачки не находятся под угрозой исчезновения, но Болса-Чика — одно из четырех известных их гнездовий. В апреле тысячи птиц прилетают туда из Центральной и Южной Америки. В августе они улетают обратно вместе со своими птенцами. В 2021 году этого не произойдет.
Экологический департамент запросил ордер, который позволит изучить карту памяти упавшего дрона. Инспекторы надеются, что по видеозаписи смогут восстановить маршрут беспилотника и найти владельца. Его планируют привлечь к уголовной ответственности.
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