Разумков о подаче воды в Крым
Теоретически возобновление водоснабжения Крыма со стороны Украины возможно, но это должны обсуждать те, «кто глубже погружен в этот процесс».
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал заявление представителя ТКГ Алексея Арестовича о подаче воды в Крым в обмен на уступки, сообщает УНИАН в пятницу, 11 июня.
Он отметил, что комментарии по данному вопросу хотелось бы услышать «все же не от представителя ТКГ, а от тех, кто гораздо глубже погружен в этот процесс».
«Теоретически возможно все, но надо понимать всю палитру вопросов. Потому что не только вопрос подачи воды в Крым, но и звучат с его стороны какие-то замечания, что кто-то пойдет на какие уступки. На какие? А потом уже садиться и обсуждать. Потому что это просто разговор ради разговора. Это непрофессионально, а я стараюсь непрофессиональные вещи не комментировать», – сказал спикер Рады.
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