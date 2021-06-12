У вакцины AstraZeneca нашли новый побочный эффект

Вакцина противопоказана людям, которые ранее страдали от синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров.

Вакцину AstraZeneca не стоит предлагать пациентам, которые когда-то страдали от синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров. К такому выводу пришло Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает Европейская правда.

«Комитет по безопасности препаратов PRAC пришел к выводу, что людям, которые ранее имели синдром повышенной проницаемости стенки капилляров (capillary leak syndrome), нельзя предлагать вакцину Vaxzevria (официальное название ковид-вакцины AstraZeneca – ред.). Комитет пришел к выводу, что синдром повышенной проницаемости стенки капилляров следует указать в информации о препарате как новый побочный эффект вакцины, и сообщить об этом риске медиков и пациентов», – говорится в заявлении.

Отмечается, что Комитет провел тщательный обзор шести случаев развития такого синдрома у пациентов, получивших прививки вакциной Vaxzevria. Большинство из них произошли среди женщин в течение четырех дней после вакцинации, и из них три ранее страдали от такого расстройства. Одна пациентка в итоге умерла.

Регулятор одновременно обращает внимание, что речь идет о крайне редких случаях – на 27 мая в странах ЕС, Европейской экономической зоны и Британии сделали более 78 млн прививок вакциной AstraZeneca.

Синдром приводит к набуханию рук и ног, низкому давлению, сгущению крови и низкому уровню белка-альбумина.

«Медики должны быть осведомлены о признаках и симптомах этого синдрома и риске его повторения у пациентов, у которых его диагностировали ранее. Люди, вакцинированные препаратом Vaxzevria, должны немедленно обратиться за помощью, если заметят быстрое опухание рук и ног или увеличение веса в первые дни после вакцинации. Симптомы могут сопровождаться головокружением, вследствие низкого давления», – отмечается в тексте.

Комитет продолжит отслеживать случаи такого синдрома у привитых пациентов и при необходимости предоставит дополнительные рекомендации.

Регулятор также обратился к компании AstraZeneca за дополнительной информацией относительно возможного механизма, что приводит к развитию такого синдрома после прививки.

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