Налоговая милиция устроила обыск в «Нафтогазе»

Государственная фискальная служба устроила обыск в офисах «Нафтогаз Украины» по делу об уклонении от уплаты 2,7 млрд гривен налога на добавленную стоимость.

«С октября 2015 года по настоящее время должностные лица АО НАК «Нафтогаз Украины» не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО «Газпром» (Российская Федерация), в результате чего в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС», – говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

По данным следствия, производители тепловой энергии фактически потребляют газ из системы, но «Нафтогаз» не оформляет документы о поставках газа и не подписывает акты приема-передачи. Компания мотивирует это тем, что фактически газ не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС.

«Вместе с тем за период расследования сотрудники Государственной фискальной службы собрали достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов», – говорится в сообщении.

Глава ГФС Сергей Мельник отметил, что следственные действия проводились в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц НАК от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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