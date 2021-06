Путин сравнил Байдена и Трампа

Президент России Владимир Путин в интервью NBC News сравнил двух последних американских президентов – действующего Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа.

«Это другой тип человека, и я очень надеюсь, что да, есть некоторые преимущества, некоторые недостатки, но не будет никаких импульсивных движений от имени действующего президента США», – сказал Путин.

В ответ на вопрос ведущего, касающийся оскорбительного заявления президента США Байдена, который в одном из интервью согласился, что Путина можно называть «убийцей», президент России сказал: «За время моего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из всех областей под всевозможными предлогами и причинами, разного калибра и жестокости, и ничто из этого меня не удивляет».

«А различные ярлыки – это не то, по поводу чего стоит даже слегка переживать», – добавил он.

In an exclusive interview, Keir Simmons presses Russian President Vladimir Putin on accusations that he has ordered assassinations of his adversaries. Putin responds to President Biden calling him a "killer."

