Украина изменила тактику по сближению с НАТО

В МИД Украины выразили недовольство отсутствием прогресса относительно Плана действий по членству в НАТО.

Украина от просьб предоставить План действий по членству в НАТО перешла к требованиям, так как за 13 лет после Бухарестского саммита Альянс не выполнил свое обещание о ПДЧ для Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы Большая пятница на канале Украина 24 в субботу, 12 июня.

«Тактика изменилась по одной простой причине. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение, где написано: «Украина и Грузия будут членами НАТО, поручаем министрам МИД стран-членов НАТО рассмотреть вопрос предоставления Украине и Грузии ПДЧ». С 2008 года для выполнения этого решения НАТО не сделало ничего от слова вообще. Прошло 13 лет, за которые очень углубилось взаимодействие с НАТО. НАТО оказывало и оказывает принципиальную поддержку в борьбе с российской агрессией. Мы ценим эту поддержку. Но именно в вопросе ПДЧ за 13 лет ноль действий», – сказал Кулеба.

Министр добавил, что украинское государство «имеет полное право задать вопрос: может пора хотя бы сдвинуть с места?».

«Мы же не говорим: немедленно, завтра возьмите нас в НАТО. Между предоставлением ПДЧ и членством в НАТО есть неопределенный период времени. Мы говорим: дайте политический сигнал, выполните собственное обещание, данное нам 13 лет назад. Тем более что за это время прогресс в реформировании ВСУ, в реформах очень весомый. Если ответ Альянса будет «нет», то украинский народ должен это услышать, и мы должны изменить свою политику. Но я убежден, что Украина будет членом НАТО. Мы пройдем этот путь. Потому что это и в интересах НАТО, чтобы Украина была членом. Все чего мы хотим – сдвинуть с места», – подытожил Кулеба.

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