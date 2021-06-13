В США названы лауреаты Пулитцеровской премии
Пулитцеровская премия – одна из самых престижных в США и в мире наград в области журналистики.
Агентства Reuters и Associated Press, журнал Atlantic, а также газета The New York Times получили престижную журналистскую награду за освещение пандемии COVID-19, передает Голос Америки.
Журналисты Reuters, Associated Press и газет Los Angeles Times и Minneapolis Star Tribune получили премии за освещение проблем, связанных с расовым неравенством в США на фоне гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.
Премией отмечена, в частности, работа журналистов Reuters о жертвах полицейского насилия, которые не смогли добиться справедливости в судах.
Газету Boston Globe наградили за репортаж об отказе руководства ряда штатов открывать информацию о водителях грузовиков, представляющих опасность на дорогах, но в нарушение закона не отстраненных от вождения.
Издание BuzzFeed получит премию за расследование об инфраструктуре, созданную властями Китая для проведения репрессий в отношении уйгуров.
Пулитцеровская премия – одна из самых престижных в США и в мире наград в области журналистики. Ее вручают ежегодно с 1917 года за публикацию в любом американском издании.
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